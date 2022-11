Christbaum für Salzburger Christkindlmarkt kommt aus Schallmoos

Der Christbaum für den 48. Salzburger Christkindlmarkt kommt in diesem Jahr aus dem Salzburger Stadtteil Schallmoos. Die schön gewachsene 25 Meter hohe Fichte mit einem Gewicht von rund fünf Tonnen wurde am Montag geerntet.

Spender des mächtigen Baums ist die Familie Lerperger, in deren Garten die Fichte rund 80 Jahre gewachsen ist. Für den Transport zum Residenzplatz muss der Baum auf 23 Meter gekürzt werden. Am Nachmittag wird der neue Christbaum am Residenzplatz von der Salzburger Berufsfeuerwehr und dem Salzburger Gartenamt aufgestellt.

"Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr einen wunderschönen Christbaum in der Landeshauptstadt gefunden haben", sagt Christkindlmarkt-Obmann Wolfgang Haider. "Er wird bei unserem Publikum aus Salzburg und der ganzen Welt großen Gefallen finden."

SN/christkindlmarkt/franz neumayr Abtransport des Baumes.

Die Suche nach einem geeigneten Baum ist aufwendig und beginnt für Haider bereits im Frühjahr. "Der ideale Baum befindet sich nicht im Wald, sondern in einem Garten oder in einer Alleinlage. Er hat eine Mindesthöhe von 24 Metern und muss gerade und gleichmäßig gewachsen sein", weiß Haider. "Und wenn er dann auch noch mit einem Kran erreichbar ist, hat er eine gute Chance, als Christbaum für den Salzburger Christkindlmarkt ausgewählt zu werden."

Beliebtes Fotomotiv in der Salzburger Altstadt

Seit dem Jahr 2000 organisieren die Betreiber des Salzburger Christkindlmarkts einen Christbaum für die Salzburger Altstadt am Residenzplatz. Die Fichte oder Tanne ist während der Adventzeit ein Aushängeschild für die Altstadt und ein beliebtes Fotomotiv. Auch für die Baumbesitzer kann die Spende, neben der Ehre, dass der eigene Baum von vielen Menschen bewundert wird, ein Vorteil sein: "Oftmals werden die Bäume in den Gärten zu groß und die Besitzer freuen sich über eine fachgerechte Fällung und einen sicheren Abtransport", erklärt Haider.

700 LED-Lichter erstrahlen ab 17. November

Nach Ankunft des Christbaums am Residenzplatz übernehmen die Salzburger Berufsfeuerwehr und das Gartenamt des Magistrats Salzburg die Aufstellung der Fichte. Dazu wird der Baum mit einem Kran gehoben und in ein mehrere Meter tiefes Loch gesenkt. Nach Schnitt und Aufstellung beträgt die endgültige Höhe des Christbaums am Residenzplatz rund 20 Meter. Für eine stimmungsvolle Weihnachtsbeleuchtung sorgen rund 700 energieeffiziente LED-Lichter.

So richtig erstrahlen wird der neue Christbaum jedoch erst am Abend des 17. November, des Eröffnungstags des 48. Salzburger Christkindlmarkts. Das Einschalten der Beleuchtung, die sogenannte Illuminierung, findet dann im Rahmen der offiziellen Eröffnung statt. Der Salzburger Christkindlmarkt hat täglich bis einschließlich 1. Jänner für die Besucher geöffnet.