Brauchtum in Coronazeiten - wie 100 Gasteiner Passen um ihren Krampuslauf kämpfen

Nirgends ist der Krampus so wichtig wie im Gasteinertal. Die Protagonisten wollen auch heuer am 5. und am 6. Dezember von Haus zu Haus ziehen. Das Land kann das Ganze nicht verbieten.

SN/wolkersdorfer Eine traditionelle Gasteiner Krampusgruppe (Brantnauer Pass, Dorfgastein).