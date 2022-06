Lungauer Prangstangen: Klimawandel setzt dem bekannten Brauch zu

Viele Blumen blühen jetzt um Wochen früher. Ein Problem ist das vor allem, was die blauen Blüten betrifft. Das stellt die Blütensammler- und sammlerinnen für die Zederhauser Prangstangen vor eine große Herausforderung.

Zwei Jahre wurde in Zederhaus wegen der Coronamaßnahmen der große Prangtag am Johannistag, 24. Juni, ohne Besucher und Publikum gefeiert - worüber viele Einheimische ganz und gar nicht traurig waren. Am Freitag werden die Ordner der freiwilligen Feuerwehr nun wieder viel Arbeit haben: Tausende Besucher werden in die Lungauer Gemeinde pilgern, um den Prangtag zusammen mit Pfarrer Peter Schwaiger mitzuerleben. "Ja, das Wetter passt, und nach der Coronapause werden heuer sicher viele kommen", vermutet auch Bürgermeister Thomas Kößler.

