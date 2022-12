Wintersonnenwende: Die Zeit der Perchten und des Räucherns beginnt

Viele Bräuche sind mit der Wintersonnenwende am 21. Dezember verbunden. In Großarl gehen die Perchten um, im Flachgau wird geräuchert.

Die Nacht auf den 21. Dezember geht heutzutage an vielen Menschen spurlos vorüber. Wo es Strom, Heizung und Internet gibt, verliert die längste Nacht des Jahres an Bedeutung. "Auf einem Bauernhof der Vormoderne war das anders", sagt Michael Greger, der Leiter des Landesinstituts für Volkskunde. "Die Thomasnacht war eine der traditionellen Losnächte, vor allem für die Dienstboten." Sie hätten versucht, sich mit orakelartigen Spielen die Zeit zu vertreiben. Es ging um die Frage, was das neue Jahr wohl bringen würde ...