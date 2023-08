Braunbärin kam in Salzburg an - Losa ist die neue Attraktion im Tiergarten

Wieder eine Bärensichtung in Salzburg, aber diesmal alles geplant und ohne Wirbel: Im Zoo Salzburg ist nun Losa angekommen. Sie reiste per Transportbox aus Schweden an.

BILD: SN/ORSA ROVDJURSPARK Braunbärin Losa (hier noch in ihrer alten schwedischen Heimat).

Der erste Termin für die Ankunft der 21 Jahre alten Braunbärin wäre im Mai 2023 gewesen, musste aber kurzfristig verschoben werden. "Wir sind sehr froh, dass es nun doch noch geklappt hat und Losa wohlbehalten aus Schweden bei uns eingetroffen ist", erklärt Kuratorin Lisa Sernow. Wichtig ist nämlich, dass die neue Bärin noch genug Zeit hat, sich einzuleben, bevor es für sie und den 30 Jahre alten, in Salzburg geborenen, Braunbär Aragon in die Winterruhe geht.