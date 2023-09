Braunbärin Losa auf Erkundungstour im Zoo Salzburg

Braunbärin Losa kam am vergangenen Donnerstag in Salzburg an. Nun erkundet sie das erste Mal ihr Gelände.

BILD: SN/ZOO SALZBURG Braunbärin Losa erkundet ihr Gelände im Zoo Salzburg.

Ihr bisheriges Leben verbrachte Losa in einem schwedischen Wildpark. Sie ist 21 Jahre alt. Im Zoo Salzburg trifft sie auf den Braunbären Aragon. Dieser wurde 1993 im Zoo Salzburg geboren und lebte lange Jahre mit seiner Mutter zusammen. Somit ist er es gewöhnt, mit einer Artgenossin gemeinsam auf der Anlage zu sein. Losa ging bei ihrer Erkundungstour eine Runde schwimmen und zeigte Aragon, dass sie jetzt auch hier "wohnt", indem sie sich mit dem Rücken an Bäumen rieb und diese so mit ihrem Geruch markierte. Darauf machte der Zoo Salzburg aufmerksam.