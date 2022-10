Brautpaar während Hochzeitsfeier in Stuhlfelden bestohlen - "das war ein böses Erwachen"

Einen dreisten Diebstahl hat die Salzburger Polizei am Montagvormittag gemeldet. Opfer der Straftat wurde dabei ein Pinzgauer Brautpaar, dessen Geschenke während der Hochzeitsfeier spurlos verschwanden.

Endlich war er da, der große Tag. Stefanie und Johann hatten ihre lange geplante Hochzeit wegen der Pandemie verschieben müssen, doch am Samstag konnten sich die Brautleute aus Uttendorf endlich das Jawort geben.

Mehr als 100 Verwandte und Freunde feierten mit Stefanie und Johann und deren beiden Kindern. Die Hochzeitsgesellschaft traf schließlich im traditionsreichen Gasthof Flatscher in Stuhlfelden ein. Die Musik spielte auf, die Stimmung war herausragend und die Gäste waren ja auch nicht mit leeren Händen gekommen.

Die frischvermählte Stefanie sagte am Montag den SN: "So gegen neun Uhr am Abend war dann das Weisen." Also das Überreichen der Geschenke. Diese befanden sich vorher in den Autos der Gäste und dann kamen sie in den VW Bus der Eheleute. Stefanie: "Wir haben ja selbst nur ein ganz normales Auto und wir haben uns den Bus extra von Bekannten geliehen, damit wir die Geschenke auf einmal transportieren hätten können." In diesen Wagen verstauten die Eheleute ihre Präsente. Stefanie: "Mein Mann ist mit dem letzten Geschenk hinausgegangen und hat es in den Bus gelegt. Dann hat er den Bus zugemacht und abgesperrt." Dann kehrte der Bräutigam zur Hochzeitsgesellschaft zurück - nicht ohne den prüfenden Griff, ob die Türen auch tatsächlich verriegelt waren, getan zu haben.

Der weiße VW Bus wiederum stand neben dem Gasthof, dort wo auch die anderen Fahrzeuge geparkt waren auf einem einsehbaren Platz.

Die Feier ging weiter, ehe im Lauf der Nacht nach und nach die Gäste nach Hause aufbrachen. Das Ehepaar und die beiden Kinder übernachteten im Gasthof.

Dann kam der Sonntagmorgen. Stefanie sagte: "Ich bin mit den Kindern beim Frühstück gesessen und mein Mann ging zum Bus hinaus, um etwas nachzusehen. Dann kam er zurück und sagte: ,Der Bus ist leer.'"

Jetzt begann das Rätselraten und das Gefühl des Halb-Belustigtseins und des Halb-Verärgertseins stieg auf und letzteres gewann dann als Völlig-Verärgertsein die Oberhand. Der üble Hochzeitsscherz, an den die Eheleute zunächst gedacht hatten, war wohl keiner. Stefanie: "Das war das böse Erwachen." Sie hätten danach Verwandte und Freunde durchtelefoniert und in Gruppenchats nachgefragt - niemand wusste etwas. Und der Hochzeitslader konnte nur insofern weiterhelfen, in dem er empfahl: "Zoagt's es bei die Schandinger on."

Das taten die Eheleute dann am Sonntag bei der Polizeiinspektion Mittersill. Stefanie: "Wir wissen gar nicht, was wir alles bekommen hätten. Das meiste war ja noch verpackt." Nur weniges wurde offen überreicht: "Ein Cousin von mir ist Tischler. Der hat uns eine Zirbenholz-Brotdose gemacht. Was tut ein Dieb damit? Oder mit einem Holzrahmen mit der Inschrift ,S.J. 8.10.2022'?" Geschenkgutscheine wurden mittlerweile gesperrt, Bargeld, das wohl auch in dem einen oder Kuvert war, abgeschrieben. Stefanie: "Das Geld können die Diebe eh behalten. Was ich wirklich gerne zurückhätte, sind die Karten mit den persönlichen Wünschen unserer Gäste. Dieser Hochzeitstag war so ein perfekter Tag. Jetzt bleibt ein bitterer Nachgeschmack."