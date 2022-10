Volkskrankheit Bewegungsmangel: Salzburg stemmt sich gegen die Trägheit

Am Nationalfeiertag hieß es lange "Fit mach mit". Nun attestierte die WHO den Österreichern Bewegungsmangel. Die "Bewegte Stadt" soll Salzburger aktivieren.

Der Befund war verheerend. Rund 500 Millionen Menschen werden nach Berechnungen der WHO bis zum Jahr 2030 eine Erkrankung bekommen, die mit einem Mangel an Bewegung zusammenhängt. 150 Minuten körperliche Aktivität pro Woche empfiehlt die WHO. Ansonsten drohen Herzkrankheiten, Fettleibigkeit, Diabetes, Depressionen oder Demenz. 27,5 Prozent der Weltbevölkerung erreichen das laut dem vergangene Woche erschienenen Bericht über physische Aktivitäten nicht.

Alarmierend sind die Zahlen über Österreichs Kinder und Jugendliche: Im Alter von 11 bis 17 Jahren schaffen 85 ...