Breites Fangnetz für Jugendliche im Lungau

Für fast jedes Problem gibt es eine Hilfestellung. Erste Anlaufstelle ist das Sozialzentrum Q4.

Sämtliche Angebote liegen in Form von Flyern und Broschüren im Sozialzentrum Q4 in Tamsweg auf.

Mobbing, sexuelle Übergriffe, Gewalt, Sucht: Auch Jugendliche im Lungau werden nicht von physischer oder psychischer Gewalt verschont. Im Sozialzentrum Q4 in Tamsweg laufen die Fäden der Sozialeinrichtungen zusammen. Vier Mal pro Jahr gibt es ein Vernetzungstreffen mit den Protagonisten, die mehrheitlich für Therapien, Beratungen oder einfach für Hilfestellungen in den Lungau pendeln: "Wir wollen mit Jugendlichen echt in Beziehung kommen. Dann können wir echt mit ihnen arbeiten. Dann haben sie auch das Gefühl ,wir sind da'", lautete der Grundtenor beim aktuellen Treffen in der Vorwoche.

Monika Weilharter vom Forum Familie: "Soziale Probleme sind aufgrund der aktuellen Krisen gestiegen. Bestehende Probleme haben sich zusätzlich verschärft. Für Hilfestellungen gibt es einige Anlaufstellen im Bezirk." Rund 350 Hilfestellungen verzeichnet etwa die Kinder- und Jugendanwaltschaft (kija) pro Jahr im Lungau.

Alkoholkonsum bei Jugendlichen steigt an

Im Rahmen des Treffens stellte akzente-Regionalbetreuerin Christina Zitz die Ergebnisse des Salzburger Jugendreports 2022 vor, die LN haben davon schon ausführlich berichtet. Ein paar weitere Details: "Seit der Pandemie gibt es einen höheren Alkoholkonsum. Auch sexuelle Übergriffe nehmen zu. Jugendliche wünschen sich mehr Mitsprache. Jugendliche sehen optimistisch in die Zukunft. Generell braucht es für Jugendliche aber mehr Treffpunkte im Bezirk", sagt Zitz.

Yvonne Bliem, ehrenamtliche Mitarbeiterin des Katholischen Familienverbandes, stellte das Projekt "Oma & Opadienst" vor: "Wir sind auf der Suche nach Leihgroßeltern im Bezirk. Wir versuchen Eltern, die Betreuung für Kinder benötigen, mit pensionierten Menschen zusammenzubringen. Manchen Müttern würden oft schon wenige Stunden pro Woche helfen, in denen sie dann etwas Entlastung hätten."

Monika Weilharter: "Generell werden im Lungau aktuell Tageseltern gesucht. Es gibt keine einzige Tagesmutter mehr. Der Bedarf danach steigt jedoch. Es braucht auch dringend weitere Kurzzeit-Betreuungsangebote."

Andreas Eismann und Manfred Gfrerer stellten das Modell der Berufsausbildungsassistenz vor: "Das Angebot richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene, die entweder am Ende der Pflichtschule sonderpädagogischen Förderbedarf hatten, keinen oder einen negativen Hauptschulabschluss aufweisen, eine Behinderung im Sinne des Behinderteneinstellungsgesetzes aufweisen oder aus sonstigen Gründen keine Lehrstelle fanden. Ziel ist ein erfolgreicher Lehrabschluss, bei Bedarf mit ausgedehnter Lehrzeit oder mit Teilqualifizierungen."

Rund 25 Jugendliche werden aktuell im Lungau begleitet: "Die Betriebe im Lungau sind sehr kooperativ und offen. Ab Sommer beziehen wir unseren neuen Standort am Regierungsrat-Haas-Platz, vormals Firma Esl."

Monika Weilharter: "Dadurch werden bei uns wieder weitere räumliche Kapazitäten frei. Bei Bedarf bitte unter 0676/82 60 14 80 (Carmen Steinschnack) melden."