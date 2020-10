Brennende Autos: Flammen griffen beinahe auf Gebäude über

Im Lungau kam es zu einem nächtlichen Brandeinsatz. Zwei Pkw gerieten in Brand. Warum, ist völlig unklar. Die Feuerwehr verhinderte das Schlimmste.

In der Nacht auf Sonntag kam es in St. Michael im Lungau zu einem Fahrzeugbrand. Nachbarn wurden durch einen lauten Knall gegen 3.30 Uhr geweckt und bemerkten, dass zwei auf der Straße geparkte Fahrzeuge in Feuer standen. Die Nachbarn verständigten die Feuerwehr. 37 Mann der FF St. Michael und des Löschzuges Oberweißburg hatten den Brand rasch unter Kontrolle. "Das Übergreifen auf das ehemalige Wirtschaftsgebäude konnte gerade noch verhindert werden", heißt es von der Feuerwehr. Durch die Hitze platzte bei einem Pkw der Benzintank auf. Dadurch wurde ein Schaumangriff erforderlich. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt. Verletzt wurde niemand.

Quelle: SN