Brennende Christbäume im Pongau am Heiligen Abend

Am Heiligen Abend rückten die Freiwilligen Feuerwehren in Pfarrwerfen und St. Johann wegen brennender Christbäume aus.

In Pfarrwerfen war das Feuer bereits auf die Zimmereinrichtung übergegangen, als die Feuerwehr eintraf. Den Notruf setzte ein Nachbar ab, der ebenfalls Mitglied der Feuerwehr ist. 32 Feuerwehrleute waren mit drei Fahrzeugen im Einsatz und konnten den Brand löschen. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Mehrere Personen wurden jedoch zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Sternspritzer entzündeten Christbaum in Hotel

In St. Johann wurde die Feuerwehr ebenfalls am Heiligen Abend zu einem Einsatz gerufen. Dort hatte ein Christbaum im Sporthotel Alpenland Feuer gefangen. Schuld waren laut Feuerwehr Sternspritzer am Baum. Ein Angestellter des Hotels konnte den Brand jedoch noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte löschen. Verletzt wurde niemand.

Quelle: SN