Brennendes Auto legte Frühverkehr in Anif lahm

Die Alpenstraße musste am Vormittag in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Ein brennender Pkw sorgte am Montagvormittag in Anif für Verzögerungen im Frühverkehr. Neben der Feuerwehr Anif rückte auch die Salzburger Berufsfeuerwehr an. Die Polizei sperrte die Alpenstraße im Bereich der Römerbrücke in beiden Fahrtrichtungen. "Das Fahrzeug ist komplett ausgebrannt", sagt Harald Kravanja von der Berufsfeuerwehr. Die Ursache für den Brand ist unklar. Die Lenkerin gab laut Kravanja an, der Wagen habe plötzlich keine Motorleistung mehr gehabt. Wenig später stand das Fahrzeug in Vollbrand. Verletzt wurde niemand.

Quelle: SN