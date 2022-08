Brennpunkt am Bahnhof

Die bunten Häuser am Engelbert-Weiss-Weg waren einst ein Musterbeispiel für sozialen Mietwohnungsbau. Heute klagen Bewohner über Vandalismus, Schmutz und Feindseligkeiten.

Die Übergabe der 104 neuen gswb-Wohnungen beim Salzburger Hauptbahnhof im Jahr 2009 war voll der üblichen Lobeshymnen. Man stehe vor einem Musterbeispiel sozialen Mietwohnungsbaus, meinten die damals verantwortlichen SPÖ-Stadtpolitiker. Die Gebäudeblocks Engelbert-Weiss-Weg 4 und 6 wurden auf dem Areal des früheren Hauptpostamts errichtet und stoßen an der Rückseite direkt an die Westbahnstrecke an. Die bunte Container-Fassade ist längst ein Wahrzeichen Salzburgs für Bahnreisende geworden. Doch heute, ein gutes Jahrzehnt später, ist die Wohnanlage schwieriges Gelände. Bewohner klagen über Mängel, Schmutz, ...