Bricks Music Bar gibt Nachwuchsmusikern eine Bühne

Mit niederschwelliger Nachwuchsmusikerförderung belebt das Bricks die Salzburger Beislszene.

Die Bricks Music Bar ist vielen rockmusikaffinen Salzburgerinnen und Salzburgern ein Begriff. Seit 2022 lockt die Bar auch mit regelmäßig stattfindenden Livekonzerten in die Lederergasse. Dahinter steckt der Förderverein "Salzburg Rock City" rund um den 46-jährigen Barbetreiber Michael Racz. 2021 gründete der mit seiner Familie in Henndorf lebende Salzburger mit zwei Mitstreiterinnen den ehrenamtlichen Verein. Ihr Motiv? Sie wollen Nachwuchsmusikern aus dem Pop- und Rockbereich eine kostenfreie Bühne geben und sie mit Tontechnikern, Fotografen und alteingesessenen Salzburger Bands vernetzen und weitere hilfreiche Tipps in den Bereichen Tonstudio, Werbung und Social Media an die Hand geben.

"Das ist genau das, was uns in Salzburg ein bisschen abgeht", erzählt Racz. Zudem müsse man in der Landeshauptstadt sonst immer die Räumlichkeiten mieten. "Du musst gerade den Jungen die Möglichkeit geben, dass sie aussikommen." Die niederschwellige Nachwuchsförderung und Belebung der "Salzburger Beislszene" sind Racz wichtig. Die Infrastruktur sei mit einem guten Musiknetzwerk, Bühne und Liveaufnahme mit Interview durch den Community TV-Sender FS1 gegeben. Und "die Leute sind meistens auch da", erklärt er augenzwinkernd.

Anfragen kämen laufend. Es seien auch Bands aus Neuseeland, St. Petersburg oder den Staaten dabei. "Ich habe keine Ahnung, wie die auf uns kommen", berichtet er amüsiert.

Auch Thomas Mulitzer alias "Tom the One" präsentierte hier vorige Woche seine neue akustische Punk-Mundart LP "Der Sänger im Roggen". Im Bricks habe er auch den Plattendeal mit dem Label Stuhl Records ausgemacht. "Da haben wir gesagt, wir machen die Releaseshow auch gleich hier", erzählt der in Salzburg lebende Pongauer zufrieden nach dem gut besuchten Konzert.

Bis Jahresende sind nur noch wenige Termine frei. Interessenten können per Mail unter salzburgrockcity@gmail.com anfragen. "Ich schreibe jedem zurück", schließt Rasz.