Bringt der ÖVP-Wechsel politisches Tauwetter im Halleiner Rathaus?

Zum Abschied des Halleiner ÖVP-Vizebürgermeister Florian Scheicher teilen alle Seiten noch einmal kräftig aus. Aber es gibt auch leise Hoffnungen, dass der Wechsel an der Halleiner ÖVP .

ÖVP-Vizebürgermeister Florian Scheicher appellierte in seiner Rücktrittsankündigung an die SPÖ, den Wechsel in der ÖVP zu nutzen, "um ihre Art der politischen Zusammenarbeit zu überdenken". Zum Abscheid teilte er aber selbst noch einmal aus. Hauptgrund für seinen Rücktritt sei der "unglaublich negative politische Stil der Halleiner SPÖ": "Seit der letzten Gemeindevertretungswahl in Hallein haben die SPÖ und ihr Bürgermeister mit Brachialgewalt die Gemeindestube umgefärbt und versucht, Kritiker mundtot zu machen und auszugrenzen, ohne dabei Rücksicht auf die Interessen der Stadt ...