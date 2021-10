Brisantes Zivilverfahren um mutmaßliche Kindesentführung in Salzburg: Spanischer Vater will Rückführung des Sohnes

Ein ungewöhnliches Zivilverfahren, nämlich ein solches nach dem sogenannten Haager Kindesentführungsübereinkommen (kurz: HKÜ), ist derzeit am Bezirksgericht Salzburg anhängig.

Der konkrete Hintergrund der brisanten Causa: Eine Salzburgerin, die zuvor viele Jahre in Spanien lebte, ist nun Anfang Juli 2021 mit ihrem fünfjährigen Sohn in ihre ursprüngliche Heimat zurückgekehrt. Weil aber gemäß einer schriftlichen Vereinbarung auch der spanische Kindesvater obsorgeberechtigt ist und die Frau angekündigt habe, mit dem Buben ab sofort in Österreich bleiben zu wollen, wirft ihr der Kindesvater nun das widerrechtliche Verbringen ("Entführen") des Buben ins Ausland sowie ein Zurückhalten des Fünfjährigen ihm gegenüber vor. Der Kindesvater beantragte ...