Brite fährt aus Gewohnheit auf der linken Seite: Unfall mit zwei Verletzten

Am Montagnachmittag hat sich auf der Obersalzbergstraße ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ereignet. Ein 54-jähriger Brite wendete mit seinem Auto an einer Sandstraße. Nachdem er umkehrte, verfiel er in Gewohnheit und fuhr auf der linken Fahrspur weiter.

Im Kurvenbereich bemerkte eine 42-jährige Fahrerin den Briten zu spät und konnte nicht mehr ausweichen. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Dadurch wurden die Österreicherin sowie die Beifahrerin des Briten verletzt. Bei beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus. Das Berchtesgadener Rote Kreuz versorgte die Verletzten und brachte sie in die Kreisklinik Berchtesgaden und ins Salzburger Unfallkrankenhaus. Beide Pkw konnten aufgrund erheblicher Schäden nicht mehr weiterfahren und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Berchtesgaden regelte den Verkehr, sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Beamte der Berchtesgadener Polizei nahmen den genauen Hergang auf. Quelle: SN