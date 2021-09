Britische 250-Kilo-Fliegerbombe in Bischofswiesen gesprengt

38 Erwachsene und vier Kinder mussten ihre Häuser verlassen. Die Bombe stammte aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie war bei Hangsicherungsarbeiten nach einem Murenabgang freigelegt worden.

Bei Hangsicherungsarbeiten nach einem Murenabgang in Bischofswiesen (Bayern) wurde am Montagabend eine britische 250-Kilo-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt - am Maximiliansleitenweg auf Höhe des Aschauwegs. Die Einsatzkräfte legten einen Absperrradius von 300 Metern fest, erweiterten ihn dann auf 500 Meter. Anschließend wurde der Radius wieder auf 300 Meter reduziert.

Die Feuerwehr informierte per Lautsprecherdurchsagen. 38 Erwachsene und vier Kinder mussten zügig ihre Häuser verlassen. Sie hielten sich während der Entschärfung im Gasthaus Brennerbräu auf. Das Rote Kreuz musste eine nicht mehr gehfähige betroffene Frau liegend mit dem Rettungswagen der BRK-Bereitschaft Berchtesgaden in Sicherheit bringen.



Kampfmittelräumdienst sprengte die Bombe um 20.40 Uhr

Der chemische Zeitzünder wurde gegen 20.40 Uhr durch den Kampfmittelräumdienst gesprengt. 48 Feuerwehrleute, 22 Mitarbeiter des Roten Kreuzes sowie zehn Polizisten standen rund drei Stunden im Einsatz. Die gemeinsame Einsatzleitung war am nahen Autohaus Köppl an der Aschauerweiherstraße eingerichtet worden.