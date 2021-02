Britische Mutation in Halleiner Kindergarten entdeckt

Die Eltern der rund 130 Kinder wurden am Freitag zu Mittag informiert, dass die Einrichtung bis auf Weiteres geschlossen ist.

Im Kindergarten Gamp in Hallein wurden sieben Pädagoginnen positiv auf das Coronavirus getestet und befinden sich in Quarantäne. Zwei Kinder seien ebenfalls positiv getestet worden, ein weiteres klage über Symptome, heißt es in einer Presseaussendung der Stadt. Zwei weitere Betreuerinnen sowie zwei Reinigungskräfte wurden abgesondert.

"Erschwerend kommt hinzu, dass uns das Gesundheitsamt darüber informiert hat, dass es sich um die britische Variante des Coronavirus handeln könnte", wird Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) zitiert. Gewissheit könne allerdings nur eine Gensequenzierung liefern, das werde aber noch dauern.

Um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten und eine weitere Ausbreitung zu verhindern, bleibe der Kindergarten Gamp bis auf Weiteres geschlossen. Den Eltern werde eine behördliche Bestätigung für den Arbeitgeber ausgestellt. "Sie erhalten dadurch das Recht auf zumindest drei Wochen Sonderurlaub."

Eine Wiedereröffnung werde erst veranlasst, wenn eine Gesundheitsgefährdung möglichst ausgeschlossen werden könne. Die Stadtgemeinde schreibe für den Zeitraum der Schließung keine Kindergartengebühren vor.