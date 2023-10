Bruck: Auto trieb in der Salzach - nächtlicher Großeinsatz für Bergung

Zu einem Großeinsatz ist es am späten Montagabend an der Salzach in Bruck an der Glocknerstraße gekommen: Ein Fahrzeug war in den Fluss gestürzt.

Am Montag kurz nach 19 Uhr wurden die Einsatzkräfte nach Bruck an der Glocknerstraße alarmiert. Die Einsatzmeldung lautete "Menschenrettung - Pkw in Salzach". Tatsächlich war kurz zuvor ein schwarzer Audi A4 in die Salzach gestürzt. Der 23-jährige Lenker hatte den Wagen zuvor auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt und das Auto verlassen. Als der Mann wenig später zurückkehrte, musste er feststellen, dass der Audi über die Böschung gerollt und in die Salzach gestürzt war. Die starke Strömung trieb den Wagen danach fast 500 Meter ab. Am Ort des Geschehens stellte sich glücklicherweise für die Einsatzkräfte heraus, dass sich in dem Fahrzeug keine Menschen befanden. Der Audi musste aber dennoch geborgen werden, was ziemlich aufwendig war.