Bruck: Auto stürzt in Kanal - Passanten retten den verletzten Lenker

Lebensrettung in Bruck an der Glocknerstraße: Dienstagabend war ein Auto in den Seekanal gestürzt, beherzte Passanten konnten den verletzten Lenker aus dem Pkw befreien.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 18 Uhr. Ein 45jjähriger Einheimischer war mit seinem Pkw aus bislang unbekannter Ursache beim vorwärts Wegfahren von einem Parkplatz über eine Böschung in den angrenzenden Seekanal gestürzt.

Eine Zeugin konnte den Unfall beobachten und unverzüglich die Rettungskette in Kraft setzen. In der Nähe befindlichen Passanten wateten zum Auto, schlugen ein Seitenfenster ein und konnten so den Lenker aus dem Fahrzeug befreien.

Der Verunglückte wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Krankenwagen in das Krankenhaus Zell am See eingeliefert.

Der Pkw konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Bruck an der Glocknerstraße, ein örtliches Abschleppunternehmen und die Wasserrettung Zell am See, aus dem Seekanal geborgen werden. Es traten keine Flüssigkeiten aus dem Fahrzeug aus.