Bruck: Blut aus einem privaten Schlachtbetrieb färbt Bach rot

Bewohner von Gries mussten am Donnerstag feststellen, dass sich der Grieser Graben, der die Grenze zwischen Bruck und Taxenbach bildet, durch Blut rot gefärbt hatte. Sie machten Fotos. Das Blut stamme aus einem privaten Schlachtbetrieb, in dem die Jägerschaft Wild schlachte. Anrainer sagten, normalerweise würden in dem Bach, der meist nur wenig Wasser führe, die Kinder spielen. Durch das Blut seien tausende Fliegen da. Es sei ekelerregend.

Die Anrainer haben die Polizei und die Bezirkshauptmannschaft (BH) informiert. Auch ...