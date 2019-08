Die Salzburger Aluminium AG (SAG) investiert 3,5 Millionen Euro in eine neue Produktionslinie. In Lend werden künftig sogenannte Rheocasting-Teile für die Autoindustrie hergestellt. Die Anlage ist im Juli …

Chronik

In der Fußgängerzone in Zell am See überprüften Polizisten einen 48-jährigen Mann aus Saalfelden. Passanten hatten ein auffälliges Verhalten des Mannes gemeldet. Bei der Kontrolle wurde der Mann äußerst …