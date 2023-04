Bruck: Frau stach ihrem Lebensgefährten bei Streit mit Messer in den Rücken

Ein Messerstich in den Rücken - aber wie ist dieser erfolgt? Der Verletzte, ein 29-jähriger Pinzgauer, tischte der Polizei dazu mehrere Versionen auf. Und letztlich flog sogar ein Drogenfall dadurch auf.

Rund eine Woche haben Polizisten im Fall einer Körperverletzung in Bruck ermittelt - es war nämlich ein Fall mit vielen Widersprüchen.

Am 9. April bekam die Zeller Polizei eine Verletzungsanzeige des Tauernklinikums. Ein Mann sei mit einer Stichverletzung eingeliefert worden. Der 29-Jährige aus Bruck sagte zunächst, im Kellerabteil seines Wohnhauses auf einen Karton mit einem darin befindlichen Messer gefallen zu sein. Es könne aber auch sein, dass er auf eine Eisenstange im Keller gefallen sei. Am nächsten Tag behauptete er, mit einem Messer die Stiege hinuntergefallen zu sein, am nächsten Tag habe er sich selbst verletzt und zuletzt sei er überfallen worden.

Messer oder Eisenstange wurden nicht aufgefunden. Letztlich gab der Mann an, dass ihm seine Lebensgefährtin (43) während eines Streits den Stich in den Rücken zugefügt hätte. Die Frau gab das auch zu. Und dann fand die Polizei 60 Gramm Cannabiskraut in der Wohnung des Paares. Beide werden angezeigt.