Bruck: Motorrad gekippt, Frau verletzt

Zu einem Unfall im Stehen kam es in Bruck an der Glocknerstraße.

Ein 43-jähriger Motorradlenker war bereits am Montagabend mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin auf der Pinzgauer Bundesstraße B311 unterwegs, als er im Gemeindegebiet von Bruck an der Glocknerstraße verkehrsbedingt anhalten musste. Als das Motorrad zu Stillstand gekommen war, verlor der Lenker das Gleichgewicht und kippte mit dem Motorrad zur Seite. Das berichtet die Polizei am Mittwoch. Dabei klemmte sich die am Sozius befindliche Beifahrerin das linke Bein unter dem Motorrad ein. Die Frau erlitt dabei Verletzungen und wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Zell am See gebracht.

Quelle: SN