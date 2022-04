Brücke gesperrt: Hallein muss wochenlang mit Staus leben

Provisorische Umleitungen des Autoverkehrs durch die Fußgängerzone und Pläne für weitere Poller beschäftigen Bewohner und Unternehmer in der Altstadt.

Die vergangene Woche hatte nur einen Vorgeschmack geliefert - am Montag begann in Hallein die bis 9. Mai angesetzte Totalsperre der Neumayr-Brücke, die seit Mitte März saniert wird. Der Tag brachte eine harte Bewährungsprobe für die provisorische Verkehrslösung mit Umleitungen durch die Stadt. Trotzdem stauten sich in der Früh die Autos bis zur Autobahn hinaus.

Eine besonders empfindliche Stelle ist der Linksabbieger von der Stadtbrücke auf die Pernerinsel. Dieses Abbiegen ist nun nicht mehr erlaubt, was aber nicht ...