Brücke in der Stadt Salzburg wird für acht Monate gesperrt

Das Bauwerk, das die Stadtteile Schallmoos und Gnigl verbindet, muss neu gebaut werden. Es gibt Behinderungen.

Die alte und desolate Eichstraßenbrücke über die ÖBB-Gleise zwischen Schallmoos und Gnigl muss dringend durch einen Neubau ersetzt werden. "Aufgrund bester Vorbereitung können wir dieses extrem schwierige Projekt in Rekordzeit bewältigen, und somit die Belastungen für die Anrainer und für die Verkehrsteilnehmer auf ein Minimum reduzieren", sagt die zuständige Baustadträtin Barbara Unterkofler (Neos). "Ab Herbst bietet die neue Brücke mehr Platz für Fußgänger, und damit, was mir besonders wichtig ist, mehr Sicherheit für Kinder auf ihrem Weg zur Schule."

Ab 5. März wird die Brücke für die gesamte Bauzeit komplett gesperrt. Auf Grund der Sperre sind Verkehrsbehinderungen im Umfeld der Baustelle und auf den Ausweichrouten zu erwarten. Auch Fußgänger und Radfahrer müssen Umwege über die Schwabenwirtsbrücke im Norden bzw. durch die Unterführung Gaisbergstraße im Süden in Kauf nehmen. Die Obuslinie 2 wird ebenfalls über die Schwabenwirtsbrücke umgeleitet. Für die Haltestelle "Sterneckstraße" in Fahrtrichtung Gnigl wird eine Ersatzhaltestelle auf Höhe der Tankstelle eingerichtet, zudem wird es einen zusätzlichen Halt an der Haltestelle "S-Bahn Gnigl" geben. Ab der Haltestelle "Parscher Straße" ist die Streckenführung wie bisher. Die Arbeiten sollen Ende Oktober abgeschlossen werden.

(SN)