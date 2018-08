Brüderpaar räumt bei Pikke-WM ab

Traditionssport möchte von St. Michael aus die Welt erobern. Die Weltmeister stehen für Volkshochschulkurse zur Verfügung.

Bei Kaiserwetter fand am Samstag die Weltmeisterschaft im Traditionssport Pikken statt. Die Pikke-Arena beim Staigerwirt präsentierte sich in hervorragendem Zustand und bot den Athleten beste Bedingungen. Die als Favoriten gesetzten Akteure aus dem Lungau wurden ihrer Rolle gerecht und lieferten sich im Finale auf höchstem Niveau ein hartes, aber sehr fair geführtes Match. Nach mehrmaligem "Führungswechsel" setzte sich schlussendlich Walter Holitzky durch und darf sich erneut Weltmeister nennen. Vizeweltmeister Otto Großegger und Herbert Wieland komplettierten das Siegerpodest.

Roland Holitzky, der Bruder des frischgebackenen Weltmeisters, konnte einen Sieg im kleinen Finale verbuchen. In der Damenwertung begeisterte die Gastgeberin die Massen. Stefanie Aigner-Gruber wurde Weltmeisterin. Das Turnier war Teil des Weltcups, welcher seine letzte Station auf der Bergfriedhütte in Trebesing am 8. September hat. Übrigens: Im Herbst bietet die Volkshochschule in Kooperation mit dem Verein Internationaler Pikkla (VIP) Kurse an.

Quelle: SN