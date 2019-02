Brügge-Fans vor Europa-League-Match zu Gast in der Stadt Salzburg

Gut 2000 belgische Fans erwartet die Polizei am Donnerstag in der Stadt Salzburg beim Europa-League-Rückspiel, wenn der Club Brügge auf den FC Red Bull Salzburg trifft.

Wenige Stunden vor Anpfiff um 18.55 Uhr brachten sich zahlreiche Anhänger der Gäste schon einmal in der Innenstadt in Stimmung. "500 Fans sind in der Altstadt friedlich auf mehrere Lokale verteilt", sagte Polizeisprecher Hans Wolfgruber. Ein Verkehrschaos wie in der Partie gegen RB Leipzig dürfte ausbleiben: Ein Fanmarsch dürfte nämlich laut Polizei nicht stattfinden. Dennoch sei man dafür gerüstet, sollten sich die Brügge-Anhänger doch noch zu einer Kundgebung entschließen. Die Arena dürfte laut einem Sprecher von Red Bull Salzburg nicht ausverkauft sein. Er rechnete mit rund 25.000 Fans im Stadion.

