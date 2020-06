Unbescholtener 20-jähriger Zeller fügte gleichaltrigem Freund in Wutanfall durch wuchtige Schläge und Tritte Gesichtsbrüche zu. Opfer war einige Zeit bewusstlos. 15 Monate bedingte Haft.

Es war ein massiver und folgenschwerer Gewaltausbruch, wegen dem sich ein junger, zuvor unbescholtener Mann aus Zell am See am Mittwoch vor Gericht verantworten musste. Ohne nachvollziehbaren Grund war der 20-Jährige in der Nacht auf dem 1. März vor einer ...