Brutaler Raubüberfall auf Salzburger Juwelierfamilie: Schuldsprüche für zwei Tschechen bestätigt

Die Juwelierfamilie war in ihrer Villa in Koppl brutal attackiert, entführt und beraubt worden. Zwei verurteilte Tschechen blitzten nun beim Obersten Gerichtshof (OGH) mit ihren Nichtigkeitsbeschwerden ab.

Es war der blanke Horror, den die Salzburger Juwelierfamilie Jacke-Nadler und ihr damaliges Au-pair-Mädchen am 15. August 2019 über sich ergehen lassen mussten:

Drei maskierte, mit einer Pistole bewaffnete Männer waren damals in ihre Villa am Heuberg bei Koppl gestürmt. Sie schlugen Familienvater Philipp Jacke nieder und fesselten ihn und das Au-pair. Dann erbeutete das Trio aus dem Haussafe Pretiosen im Wert von 150.500 Euro und zwang Juwelierin Annalisa Jacke-Nadler, in ihr Geschäft nach Salzburg zu fahren, um weiteren Schmuck zu holen. Damit die Frau dies auch tue, pferchten die Täter ihren Gatten in den Kofferraum seines Autos, in das auch das Au-pair und die zwei Kinder der Familie einsteigen mussten. Vor Verlassen der Villa legten die Kriminellen auch noch an sechs Stellen im Haus Feuer. Dann fuhren sie mit dem Auto des Familienvaters in den nahen Wald, wo sie - für später - Fluchträder deponiert hatten. Bei der Fahrt blieb der Pkw aber auf dem nassen Wanderweg stecken. Darauf zündeten die Täter Gegenstände wie Funkgeräte und Textilien an. Ein Paar, das in der Nähe spazieren ging, wurde noch durch Abgabe von Schüssen gezwungen, das Handy herauszugeben, dann flüchtete das Trio.

Zwei dringend Tatverdächtige - ein 44-jähriger und ein 41-jähriger Tscheche - wurden in der Folge in Prag ausgeforscht. Im November 2021 wurde das schwer vorbestrafte Duo von einem Salzburger Geschworenengericht (Vorsitz: Ilona Schalwich-Mózes) wegen schweren Raubs, erpresserischer Entführung, Brandstiftung und schwerer Nötigung verurteilt. Der nicht geständige 44-Jährige - trotz etlicher belastender DNA-Spuren von ihm am Tatort behauptete er, am Überfallstag in Prag gewesen zu sein - erhielt die Höchststrafe von 20 Jahren Haft; der großteils geständige 41-Jährige bekam 18,5 Jahre Gefängnis.

Beide hatten gegen die Urteile Nichtigkeitsbeschwerde und Strafberufung eingelegt; der Oberste Gerichtshof (OGH) wies die Nichtigkeitsbeschwerden nun kürzlich vollumfänglich als verfehlt bzw. nicht berechtigt zurück - die Schuldsprüche sind sohin rechtskräftig. Über die endgültige Höhe der Haftstrafen muss nun noch das Oberlandesgericht Linz befinden.