Brutaler Raubüberfall in Köstendorf: Polizei nahm 18-jährigen Tatverdächtigen fest

Zwei Männer - ein Türke (44) und ein Österreicher (30) - waren im Flachgau von einem bewaffnetem und vermummten Trio attackiert und beraubt worden.

Nach dem brutalen Überfall auf zwei Männer (30, 44) am Mittwochabend in Köstendorf durch drei Räuber meldete die Polizei am Freitag nun die Festnahme eines Tatverdächtigen. Es handelt sich um einen 18-jährigen Oberösterreicher - er wurde am Donnerstagabend im Bereich des Bahnhofs Attnang-Puchheim (OÖ) verhaftet. Bisher verweigert der Tatverdächtige jegliche Aussage hinsichtlich des Tatvorwurfs.

Wie berichtet, waren die zwei späteren Opfer mit einem Internetinserat, in dem ein Auto zum Verkauf angeboten wurde, nach Köstendorf gelockt worden. Am vereinbarten Treffpunkt wurden die beiden Männer dann von drei Maskierten - diese waren mit Messer, Hammer und Holzprügel bewaffnet - attackiert. Raubbeute: 20 Euro.