Brutaler Schläger nach Alarmfahndung gestellt

Am Mittwoch kam es gegen 18 Uhr im Nahebereich des Salzburger Hauptbahnhofes zu einer versuchten schweren Körperverletzung. Ein 43-jähriger Türke rempelte einen 46-jährigen Österreicher im Bereich einer Bushaltestelle an, wodurch dessen Brille zu Boden fiel. Da das spätere Opfer befürchtete, dass seine Brille hierbei beschädigt wurde, sprach er den Beschuldigten darauf an. Dieser versuchte erst sich zu entfernen. Als das Opfer ein Lichtbild des Beschuldigten anfertigen wollte, drehte sich dieser um und versetzte dem Opfer mehrere Faustschläge gegen den Oberkörper. Nachdem das Opfer zu Boden fiel, trat der Beschuldigte mehrfach in Richtung des Kopfes des Opfers. Das Opfer konnte durch eine Schutzhaltung schwere Verletzungen verhindern. Im Anschluss flüchtete der Täter vom Tatort. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Alarmfahndung konnte der Beschuldigte von Polizeibeamten in einer Tankstelle im Nahebereich angetroffen werden. Der Täter wurde angezeigt.