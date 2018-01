Ein 21-jähriger Brite musste im Krankenhaus Schwarzach behandelt werden.

Mit einer brutalen Attacke endete ein Streit zwischen zwei Urlaubern in einem Lokal in St. Johann in der Nacht auf Mittwoch. Ein 29-jähriger Däne und ein 21-jähriger Brite begannen eine Rauferei. Dabei versetzte der Däne dem Briten einen Tritt mit seinem Skischuh gegen den Kopf. Der Brite erlitt mehrere Brüche und musste im Krankenhaus Schwarzach behandelt werden.

(SN)