Brutaler Tankstellenraub in Anif: Wurde der Falsche verdächtigt?

Die Polizei forschte nach dem Überfall einen 28-jährigen Inder als mutmaßlichen Tatbeteiligten aus. In U-Haft kam er jedoch nicht - mangels dringendem Tatverdacht.

Nach dem bewaffneten Überfall zweier Männer auf eine Tankstelle in Neu-Anif am 4. September gegen 3.40 Uhr früh gibt es bemerkenswerte neue Erkenntnisse: Wie SN-Recherchen ergaben, stieß die Polizei nach Auswertung der Videoüberwachung der Tankstelle auf einen 28-jährigen, im Tennengau wohnhaften Inder. Die Sichtung der Videos ergab laut Polizei, dass der besagte Inder bereits in der Nacht des 2. September zwischen 3.30 Uhr und vier Uhr früh in der Tankstelle gewesen sei; Und diese - gemeinsam mit dem zweiten Täter - ausspioniert habe.