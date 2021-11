Brutaler Überfall auf Salzburger Juwelierfamilie: 20 und 18,5 Jahre Haft für zwei Tschechen

Nach dem äußerst brutalen Raubüberfall in der Villa der Familie auf dem Heuberg bei Koppl im Jahr 2019 wurden nun Donnerstagabend beide Angeklagte (44 und 40) nicht rechtskräftig verurteilt. Die Geschworenen erkannten sie einstimmig der erpresserischen Entführung, des schweren Raubes und der Brandstiftung für schuldig.

Nach dem Verhandlungsauftakt im heurigen Juni und insgesamt drei Vertagungen ging Donnerstag der Geschworenenprozess (Vorsitz: Richterin Ilona Schalwich-Mózes) um den Raubüberfall auf die Salzburger Juwelierfamilie Jacke-Nadler am Donnerstag ins Finale. Staatsanwältin Elena Haslinger lastet zwei Tschechen an, am 15. August 2019, dem Mariä-Himmelfahrts-Tag, mit einem unbekannten Komplizen die Familie in deren Villa auf dem Heuberg bei Koppl brutal überfallen zu haben.

Dem Erstangeklagten (44) und dem Zweitangeklagten (40), beide schwer vorbestraft, wird erpresserische Entführung, Brandstiftung und schwerer Raub angelastet, Trotz Belastung durch etliche DNA-Spuren von ihm am Tatort und in Tatortnähe bestritt der 44-Jährige auch nun am vierten Prozesstag jegliche Tatbeteiligung - er sei am Überfallstag in Prag gewesen. Der Zweitangeklagte hingegen gab zu, am Coup mitgewirkt zu haben - der Erstangeklagte, so behauptet der 40-Jährige, sei nicht dabei gewesen.

Drei mit schwarzen Sturmhauben maskierte Männer, einer mit einer Pistole bewaffnet, überfielen damals am Vormittag Juwelierin Annalisa Jacke-Nadler, Ehemann Philipp Jacke, deren zwei kleine Töchter sowie das Au-pair-Mädchen. Laut Staatsanwältin schlugen die zwei Angeklagten und ihr Komplize den Familienvater nieder und fesselten ihn und das Au-pair. Dann sackten die Täter aus dem Haussafe Pretiosen im Wert von 150.500 Euro ein und zwangen die Juwelierin, mit ihrem Auto in ihr Geschäft in die Stadt Salzburg zu fahren, um Schmuck zu holen. Währenddessen pferchten sie den Gatten in den Kofferraum seines Wagens, in dem zuvor schon das Au-pair und die zwei Kinder Platz nehmen mussten. Vor Verlassen der Villa entfachten die Täter mit Benzin aus PET-Flaschen und Kanistern im Haus an sechs Stellen Feuer. Haslinger zum Prozessauftakt: "Die Angeklagten fuhren dann mit dem Auto des Familienvaters in den nahen Wald, dort hatten sie zuvor einen Beobachtungsposten errichtet und Fluchträder deponiert. Bei der rasanten Fahrt blieb das Auto aber auf dem nassen Wanderweg stecken." Daraufhin hätten die Männer Gegenstände wie Funkgeräte und Textilien verbrannt - als ein Spaziergänger-Ehepaar das Feuer sah, wurde es von einem der Täter durch Abgabe von vier Pistolenschüssen gezwungen, ihr Handy herausgegeben.

Der nicht geständige Erstangeklagte (Verteidiger Tobias Mitterauer) wird laut Haslinger durch sechs DNA-Treffer belastet - etwa an einem Benzinkanister, an einer Trinkflasche und an einer Stirnlampe; auch vom geständigen Zweitangeklagten (Verteidiger Peter Hauser) gibt es DNA-Treffer. Der Erstangeklagte beteuerte schon zu Prozessbeginn: "Ich war am Tattag in Prag und habe mir in einer Autofirma ein Auto ausgeliehen. Zeugen können das bestätigen." Seine Rechtfertigung zum Vorhalt, wie denn DNA-Spuren von ihm am 400 Kilometer von Prag entfernten Tatort und auf der Täter-Fluchtroute gesichert werden konnten: Er habe dem Zweitangeklagten vor der Tat ein von ihm schon vor Jahren gestohlenes Auto verkauft - und in ebendiesem Auto seien etwa noch der Benzinkanister und die Stirnlampe gelegen. Der 44-Jährige im Prozess: "Die wahren Täter haben wohl diese Sachen aus dem Auto am Tatort platziert. Um mich zu belasten." - Das Gericht konnte an Prozesstag drei (21.9.) und nun am Donnerstag zwei vom Angeklagten genannte, vermeintliche tschechische Alibi-Zeugen per Videoschaltung befragen: Dabei sagte ein Mitarbeiter der Autofirma aus, dass der Mann, dem damals, am 15. August 2019, ein Pkw übergeben worden sei, "so ausgesehen hat wie der Mann auf dem Foto (der Erstangeklagte, Anm.), das mir später die Polizei vorgelegt hat".

Die acht Geschworenen gingen am Donnerstag erst gegen 16.30 Uhr in die Beratung. Mit einem Urteil - den Angeklagten drohen bis zu 20 Jahre Haft - war erst in den späten Abendstunden zu rechnen.