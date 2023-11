Plus

Einem Arzt des Klinikums Vöcklabruck wird am 29. Dezember im Zusammenhang mit einer Entbindung, die in einer Katastrophe geendet hatte, am Landesgericht Wels der Strafprozess gemacht. Dem Mediziner werden grob fahrlässige Tötung und Körperverletzung angelastet.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Der Prozess findet am Landesgericht Wels statt.