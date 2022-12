Bub geriet im Flachgau unter abfließendes Getreide und starb: Bauer und Altbauer angeklagt

Es war ein schreckliches Unglück, das sich am 18. Juli auf einem Bauernhof im Flachgau ereignet hatte: Ein Neunjähriger spielte damals mit seinem Freund (8), dem Sohn der Bauernfamilie, auf einem in Schräglage befindlichen Kippanhänger, der mit Getreide (Korn) in einer Auflage von 60 Zentimeter beladen war; die Buben nutzten die Schräglage als Rutsche.

Der Kippanhänger war in erheblicher Schrägstellung (45 Grad), weil der Landwirt, unterstützt vom Altbauern, laut damaligem Polizeibericht dabei war, das Getreide abzulassen. Das Korn floss über ein Rohr in einen Trichter und wurde via Schneckenantrieb weiterbefördert. Der Landwirt schaltete den Antrieb ein und ging in den Stall, der Altbauer blieb beim Kippanhänger. Die beiden Buben rutschten wiederholt den Kipper hinunter - ehe der Neunjährige am Beginn des Rohres in den Sog geriet, mit dem Rücken den Abfluss des Getreides blockierte und vom nachkommenden Korn verschüttet wurde.

Der Neunjährige, erst noch reanimiert, starb schließlich im Spital

Der jüngere Freund schlug er sofort Alarm. Der Landwirt schaufelte den regungslosen Neunjährigen frei. Der Notarzt reanimierte den Buben - später verstarb er jedoch im Spital.

Im Fall der Tragödie brachte die Staatsanwaltschaft nun kürzlich beim zuständigen Bezirksgericht (BG) Oberndorf Strafantrag gegen den Landwirt und den Altbauern wegen fahrlässiger Tötung ein. Der Prozess am BG findet laut Salzburgs Gerichtssprecher Peter Egger am 30. Jänner 2023 statt. Den beiden Beschuldigten wird sinngemäß angelastet, es dem Neunjährigen als dessen Aufsichtspersonen erlaubt zu haben, auf dem in Betrieb befindlichen Kippanhänger zu spielen bzw. zu rutschen, obwohl dies während des Betriebs des Anhängers laut der entsprechenden Bedienungsanleitung verboten ist.

Vorwurf: Bauer und Altbauer verstießen gegen Bedienungsanleitung des Kippanhängers

Im Strafantrag gegen den Landwirt und dessen Vater, den Altbauer, heißt es konkret, die Beschuldigten hätten "gemeinsam als Mittäter fahrlässig den Tod des Neunjährigen herbeigeführt", indem sie es ihm als Aufsichtpersonen gestatteten, "auf dem in Betrieb befindlichen Kipp-Anhänger während des Abladevorganges von Getreide zu spielen". Dadurch hätten die zwei Beschuldigten gegen die Allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften in der Bedienungsanleitung des Kipp-Anhängers verstoßen, "wonach vor jeder Inbetriebnahme darauf zu achten ist, dass sich niemand im Nahbereich aufhält (besonders Kinder!) und das Betreten während des Kippvorganges verboten ist".