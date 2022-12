Kultur Altenmarkt steht am Dreikönigstag im Zeichen des Perchtenlaufs - Gastein holt zu Neujahr den ausgefallenen Lauf nach Der große Pongauer Perchtenlauf findet abwechselnd in Altenmarkt, Bischofshofen, Gastein und St. Johann statt. Am 6. Jänner 2023 - dem Dreikönigstag - ist wieder Altenmarkt an der Reihe. Der Perchtenlauf fand …

Chronik Skispringen: Eintrittskarte ist auch Zugticket Mehr als 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden am 6. Jänner zum Finale der Vierschanzentournee in Bischofshofen erwartet. Wie schon in den vergangenen Jahren gelten die Eintrittskarten für die …