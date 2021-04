Bub starb in den Salzburger Landeskliniken: "Es wird nie wieder so unbeschwert sein"

Vor drei Jahren starb der 17 Monate alte David im LKH. Für die Eltern ging eine Welt unter. Die Trauer bleibt. Der Strafprozess läuft noch immer.

"Für immer im Herzen!" steht auf der Kerze unter dem Foto des kleinen Buben im Wohnzimmer von Edda P. und Thomas G. In Erinnerung an ihren Sohn David, der vor drei Jahren nach schweren Komplikationen bei einem an sich harmlosen Eingriff im Salzburger Landeskrankenhaus gestorben ist. Neben der Kerze stehen Fischfiguren, jede symbolisiert ein Mitglied der Familie. Auch hier hat David seinen festen Platz.

In der Zwischenzeit ist die Familie gewachsen. Für den Nachwuchs haben die Eltern in ...