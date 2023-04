Bub von Getreide verschüttet und getötet: Bedingte Haft für Landwirt und Altbauer

Wegen fahrlässiger Tötung in einem besonders tragischen Fall mussten am Montag ein Flachgauer Landwirt und dessen Vater, der Altbauer, am Bezirksgericht Seekirchen vor Richter Albrecht Mandl Platz nehmen. Den beiden Männern wurde angelastet, am 18. Juli 2022 "fahrlässig den Tod eines neunjährigen Buben herbeigeführt" zu haben.

BILD: SN/WID Der Prozess findet im neuen Flachgauer Bezirksgericht Seekirchen statt.

Der Neunjährige, Sohn der Nachbarn der Angeklagten, spielte damals mit dem achtjährigen Sohn des Landwirts auf dessen Bauernhof auf einem Kippanhänger. Dieser war mit Getreide 60 Zentimeter hoch beladen und gerade in einem 45-Grad-Winkel gekippt, damit das aufgeladene Korn abfließen konnte. Die beiden Buben nutzten den steil gestellten Kippanhänger als Rutsche - dann kam es zur Tragödie. Der Neunjährige geriet voll in den Sog des abfließenden Korns. Mit seinem Rücken blockierte er dann ein Rohr, über welches das Getreide weiterbefördert wurde. Fatale Folge: Er wurde von nachfließendem Korn völlig verschüttet. Der achtjährige Freund schlug sofort Alarm - der Landwirt schaufelte den regungslosen neunjährigen Nachbarsbuben frei. Nach einer vorerst erfolgreichen Reanimation durch den Notarzt starb der Bub dann aber Stunden später im Krankenhaus.

"Ja ich bekenne mich schuldig zur fahrlässigen Tötung. Ich hatte die Aufsicht damals über die Buben", sagte der Landwirt gegenüber Richter Mandl. Und der mitangeklagte Altbauer ergänzte: "Es ist leider passiert. Es hilft nichts - ich bin auch schuld". Laut Strafantrag waren die beiden Angeklagten damals die Aufsichtspersonen der Buben. Und hatten es nicht verhindert bzw. es den Buben nicht untersagt, dass sie während des Abladevorgangs des Getreides auf dem Kipper spielen. Dabei sei in der Bedienungsanleitung des Kippanhängers explizit festgehalten, dass sich während laufenden Betriebs niemand im Nahebereich aufhalten dürfe und das Betreten des Anhängers während des Kippvorgangs verboten sei. Der Richter sprach die Angeklagten nach nur 20-minütiger Verhandlung strafantragskonform schuldig. Das Urteil: Jeweils vier Monate bedingte Haft. Der Richterspruch ist noch nicht rechtskräftig: der Bezirksanwalt (als Vertreter der Staatsanwaltschaft) gab keine Erklärung ab; die zwei Angeklagten, die ohne Verteidiger erschienen waren, nahmen Bedenkzeit.

