Buben in Salzburg auf Schutzweg übersehen und mit Pkw erfasst: Geldstrafe für Taxler

Ein Taxilenker (41) stand Mittwoch am Landesgericht wegen grob fahrlässiger Körperverletzung vor Richter Philipp Grosser. Dem 41-Jährigen wurde angelastet, im April 2021 an einer Kreuzung in Salzburg-Lehen unter Außerachtlassung der gebotenen Aufmerksamkeit beim Rechtsabbiegen einen Buben (10), der gerade den Zebrastreifen querte, übersehen und mit dem Auto erfasst zu haben. Der Bub erlitt eine Unterschenkelfraktur, die operiert werden musste.

SN/bilderbox Symbolbild.