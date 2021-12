Bücherzelle als Adventkalender

Neben dem gewohnten Angebot gibt es in der St. Johanner Bücherzelle von 1. bis 24. Dezember täglich ein Werk regionaler Kultur - von der Musik-CD bis zum Buch - als Überraschung.

Vor zwei Jahren, im November 2019, eröffnete die kultur:plattform nach langer Vorbereitungszeit die erste öffentliche Freiluftbibliothek in St. Johann. Seither steht die ausgemusterte Telefonzelle, nun als "bücher:zelle" bezeichnet, vor dem Postamt im Zentrum und erfreut sich großer Beliebtheit. Aufgrund der permanenten Betreuung und der qualitativ hochwertigen Bestückung funktioniert das Projekt hervorragend. Nur wenige Monate, nachdem die "bücher:zelle" in Betrieb genommen wurde, kam die Corona-Krise und veränderte unser Leben massiv. Gerade in diesen schwierigen Zeiten bietet ein gutes Buch, eine anregende ...