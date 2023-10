Aktivisten besetzen Parkplätze: Bündnis fordert mehr Grünflächen in Salzburg

Die Kundgebung findet bis Sonntag statt. Gefordert wird unter anderem eine autofreie Franz-Josef-Straße. Salzburgs Bürgermeister kann dem aber nichts abgewinnen.

Daniela Waltl (22) und Benita Kogler (25) nahmen am Freitag bei der Kundgebung in der Stadt Salzburg teil.

Am Freitag begann in der Stadt Salzburg eine dreitägige Kundgebung. Die Teilnehmenden setzen sich für mehr autofreie Zonen in der Innenstadt ein. "Dafür besetzen wir das ganze Wochenende lang mehrere Parkplätze", sagt die 25-jährige Benita Kogler. Organisiert wird die Kundgebung vom Aktionsbündnis Mobilitätswende Salzburg.