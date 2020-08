Entlang des Mondsees werde gecampt, gegrillt und das Landschaftsschutzgebiet extrem verschmutzt, sagen Anwohner.

Die Situation sei zum Schämen, zum Ärgern und zum Verzweifeln: So beschrieb Brigitte Wehinger ihre Wahrnehmungen entlang des Mondsees an der L217 im Ortsteil Oberburgau, der zur Gemeinde St. Gilgen gehört. "Die freien Flächen am Seeufer werden von Badegästen vermüllt, ...