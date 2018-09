Bürgergarde feiert 425 Jahre

Anlässlich der Jubiläen findet am kommenden Wochenende ein großes Festprogramm statt.

425 Jahre Bürgergarde und 40 Jahre Wiedergründung - diese Jubiläen sind Anlass für das einzigartige Bezirkssalvenwertungsschießen am kommenden Samstag und für das Fest der Uniformen mit 40 Gastvereinen am Sonntag.

Heuer ist St. Johann erstmals austragender Verein des Bezirkssalvenwertungsschießens. Alle drei bis vier Jahre stellen sich dabei die Kompanien des Bezirks einer 15-köpfigen Jury um die begehrten Schützenketten in Gold, Silber und Bronze zu erringen.

Dabei werden sich elf Schützenkompanien der Herausforderung des Salvenwertungsschießens stellen, die meisten mit ihren Musikkapellen. Der Festakt beginnt um 12:30 Uhr am Maria Schiffer-Platz.

Bei einem Dämmerschoppen im Festzelt werden die drei Gewinnerkompanien geehrt. Im Zuge des Salvenwertungsschießens wird an die noch aktiven Gründungsmitglieder der Bürgergarde die Anton-Wallner-Medaille in Gold für 40-jährige Mitgliedschaft verliehen, darunter auch dem Ehrenhauptmann Hans Schwaiger, der hauptverantwortlich für die Wiedergründung der Bürgergarde ist.

Erstmalig im Bundesland findet am Sonntag das Fest der Uniformen statt. Mit 40 uniformierten Garden, Bürgerkorps, Traditionsregimentern und Musikkapellen aus Tirol, Kärnten, Steiermark, Oberösterreich, Niederösterreich und Salzburg wird ein buntes Bild an verschiedenen Vereinen in Uniformen zu sehen sein. Eine Abordnung des österreichischen Bundesheers, weitere befreundete Kompanien und Musikkapellen sowie sämtliche Ortsvereine werden ebenfalls an dem Fest teilnehmen. Der Festakt am Sonntag startet um 8 Uhr in der Krobatinkaserne.