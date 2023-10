Bürgerinitiative schlägt neue Tunnel-Variante für den Flachgau-Tunnel vor

Bürgerinitiative mit neuem Konzept: Eine Verlegung des Portals für den Flachgau-Tunnel in Köstendorf würde demnach die Natur schonen.

Während die ÖBB alles daransetzen, die Planungsunterlagen für den 16,5 Kilometer langen Flachgau-Tunnel rund um den Jahreswechsel einzureichen, lässt die Köstendorfer Bürgerinitiative "Verträglicher Bahntunnel" mit einem neuen Vorschlag aufhorchen. Sie hat sich dafür die Unterstützung des Verkehrsplaners Georg Fuchshuber gesichert. Der Eugendorfer hat unter anderem eine andere Variante für das Tunnelportal in Köstendorf ausgearbeitet.

Vier Gleise bis Steindorf

"Der Tunnel ist auf jeden Fall die bessere Lösung als ein kleinteiliger Ausbau der Westbahnstrecke", bekräftigt Fuchshuber, lässt aber kein gutes Haar an den Plänen der ÖBB. "Ohne einen viergleisigen Ausbau bis Steindorf kann kein Zug mehr als heute auf der Strecke fahren." Die Einbindung der beiden Tunnelgleise in die Bestandsstrecke bilde einen Flaschenhals. Sein Konzept sieht eine Verlegung des Tunnelportals um einige Hundert Meter auf die Höhe der Köstendorfer Ortschaft Gerperding vor. "Der Tunnel würde die Firma Palfinger unterfahren und dadurch auch flacher verlaufen, als von den ÖBB geplant", so Fuchshuber. Die beiden Gleise der HL-Strecke würden nach seinem Konzept zwischen den Gleisen der Bestandsstrecke, die nach außen gerückt werden müssten, bis nach Steindorf geführt. Der Ausbau wäre also viergleisig. "Dadurch würden auch eine Haltestelle Köstendorf und ein Viertelstundentakt im Nahverkehr möglich", so Fuchshuber. Ein Beispiel für eine solche Lösung gebe es bereits im Tiroler Unterinntal bei Jenbach.

Keine Überführungsbauwerke, kein Anheben der Landesstraße

Für Helmut und Anna Nocker von der Bürgerinitiative "Verträglicher Bahntunnel" brächte diese Variante entscheidende weitere Vorteile mit sich. "Durch die Pläne der ÖBB wird die Landschaft komplett verändert, das Tunnelbauwerk erhält eine meterhohe Überdeckung, es entstehen steile Hänge. Mit unserem Vorschlag fällt das weg", sagt Anna Nocker. Es wären auch keine Überführungsbauwerke, kein Anheben der Landesstraße und keine aufwendigen Zufahrten zur Waldsiedlung oder zum geplanten neuen Gewerbegebiet in Weng, dessen Fläche für die Baustelle genützt werden könnte, notwendig. Für die streng geschützten Grubenlaufkäfer, die nicht nur im Wald, sondern auch auf den Wiesen des geplanten Baustellenbereichs gefunden wurden, bliebe der Lebensraum erhalten, ebenso die landwirtschaftlichen Flächen. Das wünscht sich auch der von den ÖBB-Plänen massiv betroffene Landwirt Franz Goiginger. "Auch wenn Ausgleichsflächen geschaffen werden, sind diese kein Ersatz für die Landwirtschaft, weil sie nur ein Mal im Jahr gemäht werden dürfen. Unsere mehrmähdigen Wiesen sind auch gut für den geschützten Rotmilan, der hier Nahrung findet", so Goiginger.

ÖBB lehnen Umplanung ab

Für die ÖBB kommt eine Umplanung nicht infrage. "Es ist auch weiterhin unser Ziel, die Unterlagen um den Jahreswechsel 2023/24 bei der Behörde einzureichen. Dafür liegen wir im Zeitplan und dementsprechend fortgeschritten sind die Planungen. Eine Berücksichtigung völlig neuer Ansätze ist daher nicht mehr möglich", teilt ÖBB-Sprecher Klaus Baumgartner mit. Die Trasse sei in einem mehrjährigen Trassenauswahlverfahren mit Bürgerbeteiligung ausgewählt und im Rahmen der vertieften Planung weiter optimiert worden. Auch die jetzt geplante Variante vermeide Waldeingriffe und lasse damit die Habitate des Grubenlaufkäfers unberührt.

Für Helmut Nocker zählen diese Argumente nicht: "Die ÖBB sind auch von ihren Deponieplänen abgerückt, obwohl es vorher geheißen hat, eine Bahnverfuhr des Tunnelausbruchsmaterials ist nicht möglich."