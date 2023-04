Bürgermeister in Eugendorf und Bürmoos übergeben ihr Amt

Von der Eugendorfer Gemeindevertretung wurde Robert Bimminger zum Nachfolger von Bürgermeister Johann Strasser gewählt.

Es war ein emotionaler Tag für zwei Bürgermeister. Am vergangenen Freitag übergab Johann Strasser (ÖVP) nach 34 Jahren als Bürgermeister in Eugendorf sein Amt an Robert Bimminger, der in der Sitzung der Gemeindevertretung gewählt und von Bezirkshauptfrau Karin Gföllner angelobt wurde.

Strasser blickt auf Amtszeit zurück

"An diesem Tag überwiegt für mich die Freude. Die Gemeinde Eugendorf ist gut aufgestellt und unser neuer, junger Bürgermeister hat als Vize in den vergangenen vier Jahren schon viel machen ...