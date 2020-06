Bürgermeister lenkt ein im Streit um BMX-Bahn in der Salzburger Josefiau

Die 25 gefällten Eschen, die die BMX-Bahn versperrten, kommen nun doch weg. Anrainer hatten eine Petition gestartet, um die "Mugel"-Strecke im Wald wieder befahren zu können.

Der Streit um die BMX-Strecke in der Salzburger Josefiau scheint beigelegt. Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) sagte in der ORF-Sendung Salzburg Heute am Sonntag: "Ich glaube, niemand möchte den Kindern den Spaß verderben und das Radfahren unterbinden. Es geht darum, einen Zustand herzustellen, der rechtskonform ist und andrerseits auch die Sicherheitsbedürfnisse der Kinder und Eltern abdeckt." Deswegen solle aus der Strecke im Wald ein offizieller Magistrats-Weg werden - und das eher früher als später. "Je schneller der Plan der zuständigen Magistratsabteilung 6 bei der Forstbehörde liegt und ein Verfahren eingeleitet wird, umso schneller gibt es eine Genehmigung. Monate wird es sicher nicht dauern", versichert Bürgermeister Preuner.

Zur Vorgeschichte: Anrainer im Stadtteil Josefiau hatten sich verärgert gezeigt, weil 25 gefällte Eschen einfach liegen gelassen wurden. Deswegen war die BMX-Bahn nicht mehr befahrbar. Sie starteten eine Petition, die sofort hohen Zulauf hatte - und zum Gesprächsthema in der Stadt wurde. "Wir fordern, dass der Platz für die Kinder wieder freigegeben wird", forderte Initiatorin Nora Thaler. Die Strecke sei ein Ort, an dem sich die Kinder austoben könnten.

Auch aus der Politik erhielten die verärgerten Anrainer Unterstützung. Bernhard Carl, Stellvertretender Klubobmann der Bürgerliste, kritisierte das Vorgehen der Stadt Salzburg. "Statt in Dialog zu gehen, wurden Tatsachen geschaffen. Eine Sache wird als illegal bezeichnet, die es seit vielen Jahren gibt."

SN/fmt Die Bahn wird vor allem von jungen Familien genutzt.

Die Stadt hatte Naturschutzgründe ins Treffen geführt, warum die gefällten Bäume liegen bleiben müssten. Außerdem sei die BMX-Strecke ohnehin illegal.

Bürgermeister Preuner sagte: "Wie das Geschehen hier seit Jahrzehnten gelaufen ist, war es nach dem Forstgesetz einfach rechtswidrig. Das muss man auch einmal zur Kenntnis nehmen. Das ist ein Bundesgesetz, das nicht die Stadt gemacht hat. Auslöser für den Protest war das Fällen der kaputten Bäume. Und die Forstbehörde hat nichts anderes getan, als die Bäume einmal liegen zu lassen, um darauf hinzuweisen, dass das, was hier seit Jahren passiert, eben rechtswidrig ist", sagte Preuner gegenüber dem ORF.

Quelle: SN