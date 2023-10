Bürgermeister im "Paradies"

Er ist Sportler und Schuhplattler aus Leidenschaft. Seit 2019 ist Herbert Schober aus Fürstenbrunn parteifreier Bürgermeister von Grödig. Er kandidiert 2024 erneut, spricht von weiteren Vorhaben.

Der Entschluss war schnell gefasst. "Es kamen positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung, das hat mich bestärkt und motiviert, dass ich eine weitere Periode antreten möchte, natürlich in Abstimmung mit der Familie", sagt Herbert Schober. 2019 wusste er nicht, was auf ihn zukommt. Heute sagt er: "Es ist ein sehr schönes Amt, weil man sehr viel bewegen kann und nah an der Bevölkerung ist."

Es tut sich viel in der Marktgemeinde Grödig mit 7500 Einwohner/-innen, seinem "Paradies" unterhalb des Untersberges.

Bau-Projekte

Demnächst möchte man - es wurde dafür eine GmbH gegründet - mit dem Bau des Marktplatzes beginnen. "Jetzt ist die Einreichphase." Weiters steht der Bau der Volksschule Fürstenbrunn an, und in Grödig ist ein Almwasserkraftwerk geplant. "Wir hoffen, dass wir damit in den nächsten ein, zwei Jahren beginnen können." Es soll 500.000 Kilowattstunden Strom erzeugen. "Damit ist der Verbrauch des gesamten Seniorenheimes abgedeckt." Auch leistbares Wohnen ist nach wie vor großes Thema in Grödig. So entstehen die nächsten Projekte im Bereich Neue-Heimat-Straße und Knoll-Gelände. "4000 Quadratmeter Grund wurden uns zugesichert. Es sollen Eigentums- oder Mietkaufwohnungen entstehen." Bis dato wurden in Summe drei Wohnungen sowie 22 Doppel- und Reihenhäuser geschaffen.

Freizeit

Der sportliche Bürgermeister ist selbst gerne beim Bergsteigen - er ist 70 bis 100 Mal im Jahr auf dem Untersberg - Laufen, Rad-, Skifahren oder beim schweißtreibenden Schuhplatteln unterwegs. Er weiß um die Wichtigkeit von Sport und Freizeit. Der Pumptrack, der vor gut einem Jahr errichtet wurde, wird gut angenommen. Auch Spielgeräte, wie Calisthenics in St. Leonhard oder Spielplätze werden angeboten. "Uns ist wichtig, dass sich alle im Freien bewegen können. Für die Älteren schaffen wir eine Kneippanlage in St. Leonhard. Wasser haben wir ja genug."

Betreuung

In Summe arbeiten bei der Gemeinde Grödig 230 Mitarbeiter/-innen, rund zehn Prozent in der Verwaltung. Der Zuzug wird in Grödig nicht forciert, "wir möchten eher unsere Einwohnerinnen und Einwohner in Grödig halten". Trotzdem sei der Druck von Salzburg gegeben. "Wenn jemand Haus und Garten verkauft und dort ein Wohnblock entsteht, merken wir den Zuzug vor allem in der Kinderbetreuung.

In zwölf Jahren stiegen die Betreuungsplätze von 296 auf 667 inklusive schulischer Nachmittagsbetreuung. "Es ist eine große Herausforderung für alle Gemeinden. Wir leisten knapp drei Mio. Euro Zuschuss, dass der Kindergarten funktioniert. Von den Gesamtkosten leisten rund 60 Prozent die Gemeinde, 30 das Land, zehn Prozent bleiben bei den Eltern. Da brauchen wir mehr Unterstützung. "

In der Elementarpädagogik sind 100 Mitarbeiter/-innen beschäftigt. Im Seniorenheim stehen 25 Betten leer, hier fehlen zehn Vollzeitkräfte. "Wir haben auch eine Dame aus Indien im Team. Wir werden noch mehr Personal aus Drittstatten brauchen, um den Personalmangel in den Griff zu bekommen."

Radweg

Der Bürgermeister hofft auf eine baldige Lösung betreffend die Radwegsperre aufgrund von Bauarbeiten durch den Gutshof Glanegg. "Die wird gerade vom Naturschutz geprüft." Nach einem Vertrag aus den 1960er Jahren mit dem verstorbenen Friedrich Mayr-Melnhof wurde vereinbart, dass die ehemalige Landesstraße, die durch das Gutsareal führte, beschrankt werden sollte. Dafür schenkte der Grundbesitzer dem Land 4000 qm Grund für die neue Landesstraße. Entlang dieser würde für einen neuen Radweg, Bushaltestellen, Gehsteig und zur Entwässerung Sohn Max Mayr-Melnhof noch einmal 4000 qm Grund zur Verfügung stellen.

Bis es so weit ist, soll ein provisorischer Radweg (von Salzburg kommend) von der Allee links entlang der Gutshof-Mauer bis zur Landesstraße geführt werden. "Es ist eine gute Lösung mit einer Aufwertung für Spaziergeher. Wenn man das Rad durch den Hof schiebt, wird das auch kein Problem darstellen."